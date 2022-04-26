Автомобиль загорелся ночью в центре Новокузнецка

Ночью в центре Новокузнецка огонь практически полностью уничтожил иномарку Nissan Laurel 1997 года выпуска. Сигнал о пожаре в легковушке поступил в ГУ МЧС по Кузбассу в понедельник, 25 апреля, в 23:17 по местному времени. На тушение выезжали четыре специалиста на одной автоцистерне.

– На момент прибытия из под капота Nissan наблюдалось открытое горение. В результате выгорел моторный отсек, оплавилась приборная панель, обгорело левое переднее колесо, – раскрыли подробности AVOKADO.

При этом причина воспламенения до сих пор не установлена. Обошлось без пострадавших.