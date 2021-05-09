Автомобиль загорелся на центральной улице Кемерова

Огонь разгорелся под капотом одной из военных машин, принимавших участие в праздничном шествии по случаю 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Информация об этом появилась в одном из крупнейших городских сообществ с новостями Кузбасса в Сети в воскресенье, 9 мая, ее распространили свидетели происшествия.

Вместе с сообщением об инциденте автор публикации поделился и кадрами с места происшествия.

Предполагается, что техника могла не выдержать нагрузки, когда проезжала по проспекту Советскому.

Причины, а также обстоятельства происшествия не сообщается.