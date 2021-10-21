Автомобиль загорелся на перекрестке в Кузбассе

Инцидент произошел в Юрге, на перекрестке улиц Кирова и Ленинградская. Под капотом автомобиля ВАЗ-2114 вспыхнуло пламя. Владелец машины тщетно пытался потушить огонь, однако самостоятельно справиться с пожаром не смог.
‒ По предварительной информации, в автомобиле 20-летнего жителя села Верх-Тайменка во время проезда через город случилось возгорание в моторном отсеке, ‒ сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.
Ликвидировать очаг горения удалось с помощью очевидцев до прибытия сотрудников МЧС.
Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области
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