Автомобиль задымился около АЗС в Кемерове

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Дымящаяся легковушка около кемеровской заправки попала на камеру очевидцев.

В среду, 29 сентября, в Рудничном районе Кемерова произошел инцидент с легковым автомобилем: машина вылетела за обочину проезжей части и начала дымиться. Об этом стало известно из сообщений горожан в соцсетях.

— Третье ДТП за месяц, рядом с заправкой на Шахтеров, — говорится в публикации.

В ОГИБДД Кемерова Avoka.do сообщили, что сигнала об аварии не поступало. Также в региональном ГУ МЧС рассказали журналу, что огнеборцы выезжали на тушение загоревшейся машины, однако на месте их помощь не потребовалась.


Ранее сообщалось, что у АЗС в Кемерове в ДТП пострадал водитель.

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