Автомобиль вылетел в кювет после серьезного ДТП под Новокузнецком

По словам свидетелей, ДТП произошло днем 27 сентября на трассе около села Сосновка в Новокузнецком районе. Судя по опубликованным кадрам, участниками аварии стали два легковых автомобиля. Один из них получил сильные повреждения передней части, а второй - вылетел в кювет и перевернулся. На месте событий также видно оторванное колесо.

В ОГИБДД Кузбасса журналисту AVOKADO сообщили, что информация по данному ДТП уточняется.