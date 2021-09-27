Автомобиль вылетел в кювет после серьезного ДТП под Новокузнецком

По словам свидетелей, ДТП произошло днем 27 сентября на трассе около села Сосновка в Новокузнецком районе. Судя по опубликованным кадрам, участниками аварии стали два легковых автомобиля. Один из них получил сильные повреждения передней части, а второй - вылетел в кювет и перевернулся. На месте событий также видно оторванное колесо.
В ОГИБДД Кузбасса журналисту AVOKADO сообщили, что информация по данному ДТП уточняется.
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