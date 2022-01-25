Автомобиль выгорел под утро в Кузбассе из-за неисправности

Toyota Corolla , 2008 года загорелась минувшей ночью около 4:27 по местному времени в селе 2-я Пристань в Мариинске. На момент прибытия пожарных открытым пламенем горел моторный отсек иномарки, а также салон авто, в последствии весь автомобиль оказался практически уничтожен.

По предварительным данным, огонь возник из-за неисправности электрооборудования транспортного средства, уточнили интернет-журналу AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса. Полностью потушить машину удалось в 4:41. На месте происшествия работали четыре человека на одном пожарном автомобиле.