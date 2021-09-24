Автомобиль вспыхнул днем в Лесном Городке в кузбасском городе

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Клубы дыма в небе привлекли внимание жителей Ленинска-Кузнецкого. Оказалось, загорелась легковушка.

В пятницу, 24 сентября, пожарные отправились на вызов о возгорании в гараже и автомобиле по улице Лесной Городок в Ленинске-Кузнецком. На место выезжали десять человек на двух спецмашинах.

— На момент прибытия пожарного подразделения внутри гаража горело открытым пламенем. В результате обгорел автомобиль Nissan Serena 2000 года выпуска и электроинструменты, — рассказали Avoka.do в ГУ МЧС по Кузбассу.

Огонь распространился на восемь "квадратов". Отмечается, что на момент происшествия внутри гаража и автомобиля никого не было. Предварительной причиной случившегося специалисты называют неисправность систем, механизмов, узлов транспортного средства.

Да!
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