Автомобиль вспыхнул днем в Лесном Городке в кузбасском городе

В пятницу, 24 сентября, пожарные отправились на вызов о возгорании в гараже и автомобиле по улице Лесной Городок в Ленинске-Кузнецком. На место выезжали десять человек на двух спецмашинах.

— На момент прибытия пожарного подразделения внутри гаража горело открытым пламенем. В результате обгорел автомобиль Nissan Serena 2000 года выпуска и электроинструменты, — рассказали Avoka.do в ГУ МЧС по Кузбассу.

Огонь распространился на восемь "квадратов". Отмечается, что на момент происшествия внутри гаража и автомобиля никого не было. Предварительной причиной случившегося специалисты называют неисправность систем, механизмов, узлов транспортного средства.