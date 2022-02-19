Автомобиль во время гонок в Белове на скорости сбил судью

В Сети появилась информация, что сегодня во время спортивных гонок в поселке Инской автомобиль сбил человека. По словам очевидцев, пострадавшим оказался судья мероприятия, который нес флажки.

– Беловский участник гонок при завершении маневра сбил судью, который шел с флажками. Первая помощь оказана, увезли, – прокомментировал автор поста.

Судя по видео с места произошедшего, легковушка на скорости при совершении поворота сбила мужчину. От удара потерпевший несколько раз перевернулся в воздухе, а после упал на землю.