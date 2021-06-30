Автомобиль в Новокузнецке сбил ребенка на велосипеде

В социальных сетях появилась информация о ребенке, которого сбила машина. По словам очевидцев, пострадавший ехал на велосипеде по улице Октябрьской в Новокузнецке, после чего угодил под колеса. На месте инцидента работала бригада скорой помощи.

В ГИБДД Кузбасса подтвердили, что юный новокузнечанин двигался по велосипедной дорожке и в какой-то момент на него совершил наезд водитель легкового автомобиля Ford. О травмах, которые получил мальчик пока ничего неизвестно.

Другие обстоятельства произошедшего уточняются.