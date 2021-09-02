Автомобиль улетел в кювет на кузбасской дороге из-за проделок лихача

Инцидент произошел утром около 9:35 в четверг, 2 сентября, на проезжей части неподалеку от Калтана. В социальных сетях свидетели сообщили, что иномарка вылетела в кювет из-за трюков лихача. В результате падения автомобиль получил серьезный урон, водитель остался жив.

– Водитель не справился с управлением, его подрезали. Водитель жив! Авария в 9:35, поворот на СНТ Калтарак, от Калтана 3-й километр, – заявил автор публикации.

Из кадров с места события следует, что Chery упала с большой высоты в заросли кустов и осталась там лежать до прибытия помощи.

В настоящий момент выясняются все подробности произошедшего.