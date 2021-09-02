Автомобиль улетел в кювет на кузбасской дороге из-за проделок лихача

0
Фото:  

Неподалеку от кузбасского города иномарка свалилась в глубокий кювет после того, как его на дороге подрезал ловкий лихач.

Инцидент произошел утром около 9:35 в четверг, 2 сентября, на проезжей части неподалеку от Калтана. В социальных сетях свидетели сообщили, что иномарка вылетела в кювет из-за трюков лихача. В результате падения автомобиль получил серьезный урон, водитель остался жив.

– Водитель не справился с управлением, его подрезали. Водитель жив! Авария в 9:35, поворот на СНТ Калтарак, от Калтана 3-й километр, – заявил автор публикации.

Из кадров с места события следует, что Chery упала с большой высоты в заросли кустов и осталась там лежать до прибытия помощи.


В настоящий момент выясняются все подробности произошедшего.

Фото: Инцидент Кузбасс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28597

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined