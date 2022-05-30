Автомобиль улетел с дороги после ДТП в Кемерове: есть пострадавшие

В ГИБДД города Кемерово сообщили AVOKADO, что в 17:00 29 мая на регулируемом пересечении проспекта Кузбасского и безымянного проезда в сторону ул. Институтской произошло ДТП, в котором пострадал молодой водитель и 18-летняя девушка.

– Водитель мужчина управляя "ГАЗ" на регулируемом пересечении при повороте налево не убедился в безопасности маневра и, создав помеху, совершил столкновение с Hyundai, – уточнила собеседница.

Судя по фотографиям с места аварии, которые появились в Сети, после контакта отечественный транспорт вылетел с проезжей части на обочину, где столкнулся с забором.

В результате происшествия травмы получили 25-летний водитель иномарки и его пассажирка. В настоящий момент они находятся на стационарном лечении.