Автомобиль такси в Кемерове угодил в яму

Инцидент с участием автомобиля такси произошел на территории Кемерова в четверг, 20 мая. Тогда на улице Нагорной в городе извозчик угодил в яму. Об инциденте рассказали местные жители, ставшие очевидцами происшествия.

Вместе с сообщением также были опубликованы и снимки с места происшествия. По ним видно, что в яме оказалось одно колесо иномарки – расположено оно в задней части кузова.

Информация о том, как именно водитель попал в яму, не уточняется, однако некоторые пользователи Сети, обратившие внимание на ситуацию, предположили, что произойти все могло из-за того, что он пытался сдать назад.