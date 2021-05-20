Автомобиль такси в Кемерове угодил в яму

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Таксист в областном центре Кузбасса попал в дыру. Под землю частично ушла задняя часть кузова его иномарки.

Инцидент с участием автомобиля такси произошел на территории Кемерова в четверг, 20 мая. Тогда на улице Нагорной в городе извозчик угодил в яму. Об инциденте рассказали местные жители, ставшие очевидцами происшествия.


Вместе с сообщением также были опубликованы и снимки с места происшествия. По ним видно, что в яме оказалось одно колесо иномарки – расположено оно в задней части кузова.


Информация о том, как именно водитель попал в яму, не уточняется, однако некоторые пользователи Сети, обратившие внимание на ситуацию, предположили, что произойти все могло из-за того, что он пытался сдать назад.

Да!
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