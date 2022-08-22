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Автомобиль такси попал в ДТП на кемеровской улице

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Правоохранители рассказали журналисту AVOKADO о столкновении двух легковушек в кузбасской столице.

Кемеровчане сообщили, что 20 августа текущего года на улице в Заводском районе столкнулись два автомобиля. Судя по снятым очевидцами кадрам, одна из машин может входить в автопарк одной из компаний, оказывающих услуги такси.


В ОГИБДД по городу Кемерово журналисту AVOKADO рассказали, что инцидент произошел в районе строения №131 по улице Центральной. Водитель автомобиля Kia Ceed, 24-летняя девушка, при выполнении поворота налево или разворота вне перекрестка, не уступила дорогу встречному транспорту. В результате этого произошло столкновение с автомобилем Lada Priora под управлением 27-летнего мужчины.


Обошлось без пострадавших, причинен только материальный ущерб. Участники ДТП самостоятельно прибыли к правоохранителям.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово

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