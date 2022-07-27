Автомобиль снес опору освещения на кемеровском перекрестке

Легковушка влетела в столб на пересечении проспекта Молодежный и улицы Двужильного. Кадры с места ДТП появились в распоряжении редакции VSE42.Ru. Судя по фото, синее авто врезалось в неподвижную опору освежения левой стороной. Информации о пострадавших нет, а вот на машине заметны повреждения. От удара объект тоже склонился вниз.

Причина, из-за которой транспорт оказался на обочине, до сих пор не известны. В ГИБДД корреспонденту AVOKADO сказали, что сигнала о подобном инциденте в безе данных нет, а это значит, что водитель не привлекал к делу стражей закона.