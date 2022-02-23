Автомобиль сгорел возле кузбасского стадиона

В Instagram интернет-пользователи опубликовали видеозапись с места серьезного пожара: посреди кузбасской улицы загорелся автомобиль. Судя по кадрам, огонь практически полностью испепелил легковушку. На тушение прибыл автомобиль пожарных.
Автор публикации обратил внимание, что инцидент произошел во вторник в "красивую" дату 22 02 2022.
В комментариях подписчики аккаунта рассказали, что транспорт воспламенился в Калтане неподалеку от местного стадиона. Информации о пострадавших в результате происшествия нет.
Фото: Instagram / poik42
Загрузка комментариев