Автомобиль сбил человека на оживленном проспекте в Кемерове

По данным очевидцев, инцидент произошел примерно в 11:15 на проспекте Химиков в Кемерове. На опубликованных в Сети кадрах видно, что рядом с остановившимся легковым автомобилем на асфальте лежит человек. Вскоре на месте событий стали скапливаться люди.

В городской ГИБДД журналисту AVOKADO сообщили, что сигнал о наезде на пешехода действительно поступал. Произошло это по адресу проспект Химиков, 14. В настоящее время на место аварии выехали сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.