Автомобиль сбил 10-летнего кузбассовца на электросамокате

Беловчане сообщили в социальных сетях, что накануне, 19 мая, в пгт Бабанаково произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу за подробностями.

Инцидент произошел в 20:40 в районе дома №3 по улице Доватора. Десятилетний мальчик, передвигаясь на электросамокате, попытался пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода, при том, что тот находился в зоне его видимости. На ребенка совершил наезд 26-летний водитель "ВАЗ-21140". Мальчик был доставлен в медучреждение, ему назначено амбулаторное лечение, рассказали журналисту AVOKADO в пресс-службе кузбасской ГИБДД. Водитель легковушки на момент ДТП был трезв.

Госавтоинспекция напоминает, что при переходе проезжей части лица, двигающиеся на электросамокате, должны соблюдать правила, действующие для пешеходов. Пересекать дорогу следует только в предназначенных для этого местах. Водителям при приближении к пешеходному переходу необходимо проявить особую осторожность и уступить дорогу пешим участникам движения.