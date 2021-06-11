Автомобиль с многодетной семьей улетел в кювет на кузбасской дороге

Инцидент произошел на автодороге Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк. Попавших в беду на трассе граждан на Opel Astra заметил экипаж ГИБДД, который проводил рейд в вечернее время.

Оказалось, что в машине находилась семья с тремя детьми в возрасте от 5 до 9 лет, а за рулем транспорта была мать семейства, которая недавно получила права на вождение. По неопытности женщина не справилась с управлением и съехала с проезжей части в кювет.

– Оценив ситуацию, инспекторы поняли, что их легкового автомобиля будет недостаточно, чтобы вытянуть иномарку из кювета. Они обратились за помощью к проезжавшим мимо водителям, – сообщили в ведомстве.

С помощью добровольца с автокрана, транспорт удалось вытащить из углубления.