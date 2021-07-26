Автомобиль с детьми и пьяным водителей перевернулся на трассе в Кузбассе

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В Кемеровской области вылетел с дороги и перевернулся легковой автомобиль, в котором находились дети. Подробности аварии журналисту AVOKADO сообщили в областной ГИБДД.

Как стало известно, ДТП произошло вечером 24 июля на 77 километре трассы Ленинск-Кузнецкий – Промышленная - Журавлево. 31-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21093 не справился с управлением, из-за чего машина слетела с дороги и перевернулась.


В момент аварии в салоне находились шесть человек. В результате травмы получили 29-летний пассажир, а также двое детей: четырехлетний мальчик и семилетняя девочка. Все они с места инцидента были доставлены в больницу, им назначено стационарное лечение. Также за медицинской помощью обратился 59-летний мужчина.


В ГИБДД добавили, что пострадавшие дети перевозились без специальных кресел. Кроме того, установлено, что водитель легковушки в момент ДТП был пьян и ехал без прав, так как в январе текущего года был лишен водительского удостоверения за управление транспортом в нетрезвом виде.


В результате за нарушение правил перевозки детей мужчину привлекли к административной ответственности. Помимо этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

УГИБДД Кузбасса напоминает, что несоблюдение правил перевозки детей может привести к серьезным последствиям в случае возникновения аварийной ситуации. Подобное правонарушение влечет за собой административную ответственность. В то же время уголовная ответственность, а именно лишение свободы, грозит автомобилистам, которые управляют транспортом в нетрезвом виде.



Да!
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