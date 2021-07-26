Автомобиль с детьми и пьяным водителей перевернулся на трассе в Кузбассе

Как стало известно, ДТП произошло вечером 24 июля на 77 километре трассы Ленинск-Кузнецкий – Промышленная - Журавлево. 31-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21093 не справился с управлением, из-за чего машина слетела с дороги и перевернулась.

В момент аварии в салоне находились шесть человек. В результате травмы получили 29-летний пассажир, а также двое детей: четырехлетний мальчик и семилетняя девочка. Все они с места инцидента были доставлены в больницу, им назначено стационарное лечение. Также за медицинской помощью обратился 59-летний мужчина.

В ГИБДД добавили, что пострадавшие дети перевозились без специальных кресел. Кроме того, установлено, что водитель легковушки в момент ДТП был пьян и ехал без прав, так как в январе текущего года был лишен водительского удостоверения за управление транспортом в нетрезвом виде.

В результате за нарушение правил перевозки детей мужчину привлекли к административной ответственности. Помимо этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.