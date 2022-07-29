Автомобиль развернуло поперек дороги в результате аварии в Кемерове

Сегодня 29 июля в 11:15 по местному времени в кемеровскую ГИБДД поступил сигнал о столкновении автомобилей "Шкода" и "Фольцваген". Авария произошла на ул. Тухачевского, 58.

– Никто не пострадал, водители самостоятельно прибудут в дежурную группу для выяснения всех обстоятельств произошедшего, – уточнил представитель ведомства AVOKADO.

Судя по кадрам, которые очевидцы опубликовали в сообществе с городскими новостями во "ВКонтакте", в результате столкновения белый авто развернуло поперек дороги, из-за чего движение транспорта оказалось несколько затруднено.