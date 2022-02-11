Сегодня, 11 февраля, пользователи социальных сетей выложили фотографию, сделанную на улице Рукавишникова в Кемерове. На снимке запечатлен автомобиль, перевернувшийся на бок. Рядом с внедорожником стоит, по-видимому, владелец транспортного средства и сотрудник полиции. По словам автора снимка, инцидент произошел в районе дома №20.

‒ Устал, прилег на бочок, ‒ пошутили комментаторы.

За подробностями корреспондент AVOKADO обратился в ГИБДД Кемерова. Правоохранители подтвердили факт ДТП и рассказали, что в аварии никто не пострадал. Сейчас на месте работают правоохранители, обстоятельства выясняются.