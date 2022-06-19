Автомобиль превратился в груду металла в результате ДТП в Кузбассе

Накануне, 18 июня, в социальных сетях появился ролик, снятый на автодороге близ поселка Первомайский в Мариинском районе. Очевидцы запечатлели на камеру последствия автоаварии, в результате которой один из автомобилей оказался сильно поврежден. Судя по видео, вся передняя часть машины смялась от сильного удара. Кроме того, на кадрах виден тягач, находящийся за пределами проезжей части. Предположительно, легковушка пострадала из-за столкновения с ним.

– Очень страшная авария была, мимо проезжали, – отметила одна из комментаторов.

О пострадавших очевидцы не сообщили. Информация о происшествии выясняется.