Автомобиль превратился в груду металла после ДТП с грузовиком в Кузбассе

Сегодня, 17 июля, пользователи социальных сетей поделились кадром, который был снят видеорегистратором в Кузбассе. Техника запечатлела последствия ДТП, которое, по словам жителей региона, произошло на трассе Кемерово - Анжеро-Судженск.

На кадре видно, что в кювете находится опрокинувшийся набок грузовик. Рядом на проезжей части стоит белая легковушка, практически полностью уничтоженная в результате столкновения. Кроме того, виден автомобиль пожарных. Судя по данным видеорегистратора, кадр был снят сегодня, около 11:30.

Очевидцы не сообщали о пострадавших. Информация об инциденте выясняется.