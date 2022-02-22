Автомобиль преследовал дикую косулю на дороге в кузбасском городе

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Фото:  

Очевидец при поездке по юргинской дороге заснял на камеру косулю, которая бежала вдоль оживленной проезжей части.

Во вторник, 22 февраля, днем в сообществе во "ВКонтакте" появилась видеозапись с преследованием дикого животного по проезжей части в Юрге.


Судя по кадрам, напуганная косуля убегала от автомобиля, который преследовал ее. Можно заметить, что житель леса несколько раз спотыкается в попытке скрыться от назойливого водителя.


В комментариях интернет-пользователи раскритиковали автора ролика за то, что он "ехал до талого" даже когда олененок едва не свалился с ног.


Ранее редакция интернет-журнала AVOAKDO сообщала, что в столице Кемеровской области автомобилисты обнаружили в районе Логового шоссе дикую косулю и сообщили о ней в Сети.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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