Автомобиль преследовал дикую косулю на дороге в кузбасском городе

Во вторник, 22 февраля, днем в сообществе во "ВКонтакте" появилась видеозапись с преследованием дикого животного по проезжей части в Юрге.

Судя по кадрам, напуганная косуля убегала от автомобиля, который преследовал ее. Можно заметить, что житель леса несколько раз спотыкается в попытке скрыться от назойливого водителя.

В комментариях интернет-пользователи раскритиковали автора ролика за то, что он "ехал до талого" даже когда олененок едва не свалился с ног.

Ранее редакция интернет-журнала AVOAKDO сообщала, что в столице Кемеровской области автомобилисты обнаружили в районе Логового шоссе дикую косулю и сообщили о ней в Сети.