Автомобиль пожарных у жилого дома взволновал кемеровчан

Сегодня, 3 августа, кемеровчане поделились в социальных сетях кадрами, снятыми у одного из домов на улице Тухачевского. Очевидцы запечатлели пожарных, которые остановились возле здания и вытянули автолестницу, по которой спустился кемеровчанин.

– Там мужчина на балконе заперся, – предположили комментаторы.

В региональном МЧС журналисту AVOKADO рассказали, что возгорания в указанном доме не было. Горожанину понадобилась помощь спасателей для спуска на землю.

Обстоятельства попадания кемеровчанина в затруднительную ситуацию остались неизвестными.