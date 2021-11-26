Автомобиль попал под арест за долги кузбассовца перед пятью детьми

Сообщается, что кузбассовец должен был выплачивать алименты на содержание пятерых детей: трех девочек и двух мальчиков. Однако мужчина не выполнял свои обязательства регулярно, в связи с чем у него возникла задолженность в размере 239 тысяч рублей. Несмотря на начало исполнительного производства, должник не оплатил задолженность добровольно.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, а также постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Кроме того, у мужчины был обнаружен автомобиль предварительной стоимостью 60 тысяч рублей, на который приставы наложили арест.

Если кузбассовец не оплатит долг за 10 дней, арестованное имущество будет передано на реализацию для погашения задолженности.