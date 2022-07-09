Автомобиль получил мощный урон в аварии в центре Мариинска

5
Фото:  

На одной из центральных улиц Мариинска произошла автомобильная авария. Машина получила серьезные повреждения в результате ДТП.

Серьезное ДТП произошло в центре Мариинка, о чем очевидцы рассказали в социальных сетях. По словам свидетелей, в результате аварии автомобиль оказался практически полностью уничтожен.

– Мариинск центр, серьезное дтп, – говорится в сообщении, опубликованном во "ВКонтакте".

На месте работали правоохранители, а вот медиков и спасателей на записи не видно. Подробности случившегося уточняются.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что лихач спровоцировал серьезное ДТП с "перевертышем" на кузбасской дороге.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38010

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined