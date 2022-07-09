Автомобиль получил мощный урон в аварии в центре Мариинска

Серьезное ДТП произошло в центре Мариинка, о чем очевидцы рассказали в социальных сетях. По словам свидетелей, в результате аварии автомобиль оказался практически полностью уничтожен.

– Мариинск центр, серьезное дтп, – говорится в сообщении, опубликованном во "ВКонтакте".

На месте работали правоохранители, а вот медиков и спасателей на записи не видно. Подробности случившегося уточняются.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что лихач спровоцировал серьезное ДТП с "перевертышем" на кузбасской дороге.