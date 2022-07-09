Автомобиль получил мощный урон в аварии в центре Мариинска

Серьезное ДТП произошло в центре Мариинка, о чем очевидцы рассказали в социальных сетях. По словам свидетелей, в результате аварии автомобиль оказался практически полностью уничтожен.
– Мариинск центр, серьезное дтп, – говорится в сообщении, опубликованном во "ВКонтакте".
На месте работали правоохранители, а вот медиков и спасателей на записи не видно. Подробности случившегося уточняются.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что лихач спровоцировал серьезное ДТП с "перевертышем" на кузбасской дороге.
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