Автомобиль полиции вылетел с проезжей части после ДТП в Кемерове

Очевидец запечатлел на фото последствия аварии, произошедшей на перекрестке улицы 9 января и Гагарина в Кемерове. На кадрах видно, что в ДТП участвовали автомобиль "УАЗ" и иномарка.

– Легковушка и полицейский внедорожник... Вроде без пострадавших, – сообщил очевидец сайту VSE42.Ru.

Судя по снимкам, иномарка серьезно пострадала в аварии: вся передняя часть автомобиля смята, капот приоткрыт от деформации. Вторая машина, предположительно от удара, съехала с дороги к светофору, на пассажирской двери слева видна вмятина.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.