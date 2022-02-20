Автомобиль полиции вылетел с проезжей части после ДТП в Кемерове

0
Фото:  

Внедорожник с нанесенными на него опознавательными знаками силовых структур попал в аварию в Кузбасской столице.

Очевидец запечатлел на фото последствия аварии, произошедшей на перекрестке улицы 9 января и Гагарина в Кемерове. На кадрах видно, что в ДТП участвовали автомобиль "УАЗ" и иномарка.

– Легковушка и полицейский внедорожник... Вроде без пострадавших, – сообщил очевидец сайту VSE42.Ru.

Судя по снимкам, иномарка серьезно пострадала в аварии: вся передняя часть автомобиля смята, капот приоткрыт от деформации. Вторая машина, предположительно от удара, съехала с дороги к светофору, на пассажирской двери слева видна вмятина.


Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: VSE42.Ru

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33846

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined