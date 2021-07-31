По словам автора съемки, автомобиль перевернулся неподалеку от проспекта Октябрьского, 28 в Кемерове. Пост в сообществе появился накануне в минувшую пятницу, 30 июля.

Судя по опубликованному кадру, в результате дорожного инцидента машина перевернулась возле пешеходного перехода, у нее вдребезги разлетелись боковые стекла. Обстоятельства и подробности случившегося не уточняются.

На месте ДТП проводят работу сотрудники правоохранительных органов и "скорая" помощь. К настоящему времени данных о пострадавших нет.