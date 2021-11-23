Автомобиль перевернулся после дрифта на новокузнецком кольце

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Фото:  

В социальных сетях жители южной столицы Кузбасса поделились роликом, который был снят на кольцевой развязке. После экстремального вождения легковушка вылетела на обочину, где перевернулась.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как водитель легкового автомобиля занимается дрифтом на кольце. В подписи к публикации говорится, что нарушитель после опасного развлечения не справился с управлением машины и отлетел в ограждение, с последующим опрокидыванием.

– Около 12 ночи, на кольце Дворца спорта, въехал в забор, – указал пользователь Сети.

В ГИБДД Кузбасса информация о ДТП не поступала.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что лихач улетел в кусты после скоростной езды по кемеровской улице.

Видео: ЧП|ДТП Новокузнецк

Да!
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