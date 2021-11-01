Автомобиль опрокинулся в кювет на заснеженной кузбасской трассе

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В Кузбассе легковой автомобиль свалился в кювет. Подробности инцидента рассказали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел на проезжей части в Крапивинском районе в Кемеровской области. Свидетели в сообществе во "ВКонтакте" поделились публикацией с видеозаписью, на которой заметно, что серебристый автомобиль упал в кювет.


Автор ролика указал, что легковушка вылетела с заметенного снежными осадками участка трассы не доезжая до поселка городского типа Зеленогорский.


В комментариях пользователи Сети предположили, что владелец машины пренебрег осторожностью во время движения по промерзшей с наступлением холодов дороге, что стало причиной происшествия.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что смертельное ДТП с пассажирским автобусом произошло на кузбасской трассе.

Видео: Инцидент Кузбасс

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