Автомобиль опрокинулся в кювет на заснеженной кузбасской трассе

Инцидент произошел на проезжей части в Крапивинском районе в Кемеровской области. Свидетели в сообществе во "ВКонтакте" поделились публикацией с видеозаписью, на которой заметно, что серебристый автомобиль упал в кювет.

Автор ролика указал, что легковушка вылетела с заметенного снежными осадками участка трассы не доезжая до поселка городского типа Зеленогорский.

В комментариях пользователи Сети предположили, что владелец машины пренебрег осторожностью во время движения по промерзшей с наступлением холодов дороге, что стало причиной происшествия.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что смертельное ДТП с пассажирским автобусом произошло на кузбасской трассе.