Автомобиль объезжавшего пешехода кузбассовца опрокинулся на крышу

Сегодня, 14 января, в Сети появилась фотография, сделанная очевидцем в Березовском. На снимке виден автомобиль, опрокинувшийся на крышу. Иномарка, передняя часть которой также кажется поврежденной, лежит поперек дороги. Березовчане поинтересовались, что послужило возникновению такой ситуации. На вопросы пользователей ответил мужчина, который, по-видимому, является водителем пострадавшего автомобиля.

‒ Я пропускал женщину, вернее объезжал, чтоб не задеть, и выкинуло, ‒ рассказал кузбассовец в комментариях.

Кроме того мужчина отметил, что в результате аварии серьезных травм не получил: у березовчанина лишь разболелась голова. В больницу водитель обращаться, по его словам, не планирует.