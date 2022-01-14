Автомобиль объезжавшего пешехода кузбассовца опрокинулся на крышу

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Пользователи социальных сетей сообщили о машине, перевернувшейся на дороге в одном из городов Кемеровской области. Участник ДТП раскрыл подробности инцидента.

Сегодня, 14 января, в Сети появилась фотография, сделанная очевидцем в Березовском. На снимке виден автомобиль, опрокинувшийся на крышу. Иномарка, передняя часть которой также кажется поврежденной, лежит поперек дороги. Березовчане поинтересовались, что послужило возникновению такой ситуации. На вопросы пользователей ответил мужчина, который, по-видимому, является водителем пострадавшего автомобиля.

‒ Я пропускал женщину, вернее объезжал, чтоб не задеть, и выкинуло, ‒ рассказал кузбассовец в комментариях.

Кроме того мужчина отметил, что в результате аварии серьезных травм не получил: у березовчанина лишь разболелась голова. В больницу водитель обращаться, по его словам, не планирует.

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