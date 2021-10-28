Автомобиль новокузнечанина попал под арест из-за долга перед годовалым сыном

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Житель южной столицы Кузбасса останется без дорогой машины в случае неуплаты алиментов своему маленькому ребенку.

В Новокузнецке приставы заинтересовались мужчиной, который, имея годовалого сына, нерегулярно помогал ему финансово. В результате у новокузнечанина образовалась задолженность по алиментам в размере 50 000 рублей.


Сотрудники ведомства рассказали должнику о порядке выплате и о мерах взыскания, однако это не убедило горожанина погасить долг. Тогда приставы начали взыскивать деньги с зарплаты и банковских счетов мужчины. Также стало известно, что у него есть автомобиль.

— Транспортное средство было арестовано и оставлено на ответственное хранение должнику. Предварительная стоимость арестованного имущества составила 400 тыс. руб, — рассказали в региональном УФССП.

Если в течение десяти дней должник не выплатит всю сумму, его машина будет продана в счет погашения долга по алиментам.

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