Автомобиль на скорости врезался в ТЦ в Новокузнецке

По данным интернет-пользователей, в Новокузнецке синяя иномарка влетела в ТЦ "Радуга", что находится в Заводском районе города. В результате столкновения оказалась уничтожена стоянка для велосипедов, а на самом здании появилась вмятина. Впрочем, авто также получил критический урон.

– Влетел в здание радуги. Захватив стоянку для великов, в которой стояли эти велики. Трехануло внутри чуть чуть (стиль автора сохранен – прим.ред.) – сказал очевидец.

Все подробности случившегося устанавливаются. Данных о пострадавших не поступало.