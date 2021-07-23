Автомобиль искорежил остановку в кузбасском городе

Происшествие было зафиксировано в пятницу, 23 июля, в Ленинске Кузнецком. Автор сообщения о ДТП указал, что лихач протаранил остановку, но не стал дожидаться прибытия полиции и с места инцидента сбежал.

– Остановка на детской поликлинике. Кто-то утром покатался на славу и скрылся с места ДТП, – указано в тексте публикации.

Судя по кадрам, остановочный павильон сильно пострадал в результате наезда автомобиля. Стражи порядка разбираются в произошедшем, устанавливается личность вредителя. Городские службы уже прибыли на место, для ликвидации искореженного объекта.