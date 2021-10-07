Автомобиль BMW снес светофор после ДТП на кемеровском проспекте

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Фото:  

В Кемерове на одном из перекрестков произошло ДТП, в котором пострадали два автомобиля, человек и светофор. Подробности инцидента редакции AVOKADO сообщили в городском ОГИБДД.

Как сообщается, авария произошла 7 октября на пересечении проспектов Химиков и Ленинградский примерно в 06:20. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Nissan двигался от бульвара Строителей и намеревался совершить левый поворот на проспект Ленинградский. В этот момент водитель внедорожника BMW ехал по проспекту Химиков от Комсомольского проспекта. После столкновения дорогая иномарка съехала на тротуар и врезалась в светофор.


По предварительным данным, травмы получил водитель BMW. Другие подробности инцидента уточняются.


Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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