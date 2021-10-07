Автомобиль BMW снес светофор после ДТП на кемеровском проспекте

Как сообщается, авария произошла 7 октября на пересечении проспектов Химиков и Ленинградский примерно в 06:20. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Nissan двигался от бульвара Строителей и намеревался совершить левый поворот на проспект Ленинградский. В этот момент водитель внедорожника BMW ехал по проспекту Химиков от Комсомольского проспекта. После столкновения дорогая иномарка съехала на тротуар и врезалась в светофор.
По предварительным данным, травмы получил водитель BMW. Другие подробности инцидента уточняются.
Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
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