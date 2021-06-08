Автолюбитель заметил сохатого в кемеровском поселке

Свидетель опубликовал в соцсетях запись, которую ему удалось сделать в кемеровском микрорайоне

Боровой. Во время съемки автор находился в машине и из далека запечатлел прогулку сохатого, который резво бежал вдоль проезжей части.

– Теперь у нас на Бутовке не только мишки бегают, но и лоси), – вспомнил мужчина о хозяине тайги, бродившем по городскому пространству на минувших выходных.

В комментариях подписчики сообщества забили тревогу, что обитатели леса бегут из привычных мест обитания из-за активной вырубки деревьев "из тайги идут, все уничтожили".