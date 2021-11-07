Автолюбитель врезался в ограждение заправки в Кузбассе

Пользователь "ВКонтакте" опубликовал информацию об аварии на станции АЗС в пгт Новый городок в районе города Белово. Судя по кадрам, легковушка на скорости влетела в ограждающий столбик перед заправляющим автоматом. Как итог: передняя часть машины оказалась сильно повреждена

При этом в комментариях подписчики паблика, где появился пост, заступились за земляка и отметили, что авария могла возникнуть по причине сильного гололеда, к которому многие автомобилисты до сих пор не смогли адаптироваться.