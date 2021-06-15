Автолюбитель рассказал о стаде диких лосей возле проезжей части

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Фото:  

Житель шахтерского края предупредил земляков, что на одной из кузбасских дорог заметил лосей.

Фотография, на которой видно, как дикие животные разгуливали по поляне появилась в Сети. Автор кадра заверил, что рогатых выходцев леса ему удалось запечатлеть близ трассы Кемерово-Новокузнецк.

– В районе поселка Школьный, не доезжая виадука бегают лоси! Будьте внимательны, – предупредил автомобилистов кузбассовец.

Однако в комментариях пользователи раскритиковали земляка за то, что он запечатлел лосей на камеру и сообщил широкой общественности об их местоположении. По мнению подписчиков Instagram-аккаунта, где появился снимок, сейчас животные находятся в опасности поскольку в указанное место могут направиться браконьеры.

Фото:  
Да!
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