Автолюбитель преградил дорогу скорой помощи к детской больнице в Кемерове

В сообществе "Вконтакте" девушка указала, что "гениальный человек" своим автомобилем заблокировал дорогу для проезда к зданию Кузбасской областной детской клинической больнице имени Ю. А. Атаманова. Из-за припаркованной машины к медицинскому учреждению не смогли на "карете" скорой помощи подъехать специалисты.

– Я простояла минут 10 прождала, позже подъехала скорая, – заявила автор публикации.

В комментариях один из пользователей продиктовал схему действий, которая может помощь в решении похожих проблем. Он предложил взять трос и оттянуть транспорт с проезда при помощи машины медиков или очевидцев. Однако стоит отметить, что в подобных казусах на дороге следует обращаться к сотрудникам ГАИ.