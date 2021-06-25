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Автолюбитель преградил дорогу скорой помощи к детской больнице в Кемерове

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Жительница кузбасской столицы в сообществе Сети рассказала о владельце автомобиля, который перегородил проезд к детской больнице для скорой помощи.

В сообществе "Вконтакте" девушка указала, что "гениальный человек" своим автомобилем заблокировал дорогу для проезда к зданию Кузбасской областной детской клинической больнице имени Ю. А. Атаманова. Из-за припаркованной машины к медицинскому учреждению не смогли на "карете" скорой помощи подъехать специалисты.

Я простояла минут 10 прождала, позже подъехала скорая, заявила автор публикации.

В комментариях один из пользователей продиктовал схему действий, которая может помощь в решении похожих проблем. Он предложил взять трос и оттянуть транспорт с проезда при помощи машины медиков или очевидцев. Однако стоит отметить, что в подобных казусах на дороге следует обращаться к сотрудникам ГАИ.

Да!
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