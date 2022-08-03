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Автолюбитель насмерть сбил лося в Кузбассе

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Фото:  

Минувшей ночью в Кемеровском районе иномарка на полной скорости налетела на сохатого, что привело к смерти лесного зверя.

На опубликованных кадрах видно, что водитель авто совершил наезд на лося вблизи лесного массива. После ДТП тело животного осталось лежать у дороги.


В УГИБДД по Кузбассу журналисту AVOKADO сказали, что авария произошла сегодня 3 августа в 1:30 ночи на 2-м км дороги Кемерово – Анжеро-Судженск. Как оказалось, 44-летний водитель Renault Logan наехал на дикое животное. Сам автомобилист в ДТП не пострадал, а животное погибло.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что два человека пострадали в жестком ДТП с "ГАЗелью" в Кузбассе.

Видео: ВКонтакте / "Подслушано в Березовском"

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