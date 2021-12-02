Автолюбитель лишил удобств жителей нескольких домов в Кузбассе

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Кузбассовец на иномарке врезался в теплосеть, в результате чего оставил жильцов близлежащих домов без горячей воды.

Накануне в социальных сетях появилась фотография, на которой запечатлено ДТП, произошедшее в Тайге вечером 1 декабря. По словам очевидцев, автомобиль "Renault" врезался в теплосеть близ дома №41 по проспекту Кирова. Произошел прорыв, из-за чего жители ближайших домов лишились горячей воды и отопления.

‒ Дома холодно, воды нет, ‒ заявил один из тайгинцев в комментариях к снимку.

По информации мэрии Тайги, сейчас на участке продолжаются восстановительные работы, из-за которых проезд по данному участку будет ограничен.

‒ В связи с ремонтными работами на трубопроводе по проспекту Кирова (рядом с домом №40) проезд транспорта в четверг, 2 декабря, будет производиться в объезд по улице 40 лет Октября, ‒ сообщают сотрудники городской администрации.

Отмечается, что подача горячего водоснабжения будет возобновлена к вечеру 2 декабря.

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