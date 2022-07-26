Автоледи учинила тройное ДТП на кемеровской дороге

О происшествии 25 июля сообщил очевидец в местном сообществе в соцсети "ВКонтакте". В ГИБДД журналисту AVOKADO уточнили, что авария возникла на ул. Тухачевского, 43 около 19:20.

– Водитель Volkswagen, женщина 43 года, совершала разворот в нарушении дорожной разметки, что привело к столкновению сразу двумя авто: Kia и Chevrolet, – уточнили в ведомстве.

В результате инцидента никто из водителей не пострадал, причинен материальный ущерб. Судя по видео, движение на участке было затруднено.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в столице Кузбасса произошло ДТП с участием иномарки и черной "волги", водитель которой пренебрег правилами безопасного вождения. Теперь автомобилисту требуются свидетели контакта.