Автоледи пострадала в ДТП грузовиком на кемеровской дороге

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Об инциденте на дороге, в результате которого пострадала горожанка, стало известно утром в пятницу, 2 июля. Очевидец сообщил редакции AVOKADO, что в городе Кемерово столкнулись два транспортных средства, одним из которых оказался грузовой автомобиль.

Сообщается, что в результате ДТП серьезные повреждения получил легковой автомобиль. Судя по кадрам, полностью разбит перед машины Honda, ее бампер отвалился на асфальт. Кроме того, со слов очевидцев, управляющую автомобилем женщину с места происшествия медики увезли на карете "скорой".

– Врезались на улице Красноармейской Машину размотало, у грузовика колесо вывернуло. Женщину на скорой увезли, – прокомментировал свидетель.

Вторым участником столкновения стал автолюбитель, управлявший грузовиком "ЗИЛ"


Корреспонденту издания AVAKADO в кемеровском ОГИБДД информацию о столкновении двух машин подтвердили. Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства происшествия.

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