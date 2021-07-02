Автоледи пострадала в ДТП грузовиком на кемеровской дороге

Сообщается, что в результате ДТП серьезные повреждения получил легковой автомобиль. Судя по кадрам, полностью разбит перед машины Honda, ее бампер отвалился на асфальт. Кроме того, со слов очевидцев, управляющую автомобилем женщину с места происшествия медики увезли на карете "скорой".

– Врезались на улице Красноармейской Машину размотало, у грузовика колесо вывернуло. Женщину на скорой увезли, – прокомментировал свидетель.

Вторым участником столкновения стал автолюбитель, управлявший грузовиком "ЗИЛ"

Корреспонденту издания AVAKADO в кемеровском ОГИБДД информацию о столкновении двух машин подтвердили. Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства происшествия.