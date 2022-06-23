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Автоледи попала в ДТП у кемеровского кинотеатра из-за вставшей крышки

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В столице Кузбасса девушка за рулем иномарки наехала на приоткрытый колодец, что не лучшим образом сказалось на ее авто. Теперь она ищет очевидцев, а в ГИБДД корреспонденту AVOKADO озвучили все подробности инцидента.

В Сети интернет-пользовательница попросила откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло накануне в 16:00 у стен кемеровского кинотеатра "Юбилейный". Как оказалось, девушка за рулем BMВ наехала на колодец, который, с ее слов, в тот момент был наполовину открыт и якобы его "крышка стояла ребром".


В ГИБДД журналисту AVOKADO подтвердили факт ДТП. Собеседник сказал, что 28-летняя владелица иномарки самостоятельно прибыла в дежурную часть, где составила схему аварии. Автомобилю причинен материальный ущерб. Ведется административное расследование.

Да!
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