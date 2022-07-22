Автоледи получила травмы в одиночном ДТП под Кемеровом

Вчера в четверг, 21 июля в 2:35 на трассе Кемерово – Яшкино – Тайга в Кемеровском районе произошло ДТП, в результате которого в больницу попала женщина. Как оказалось, пострадала водитель Hyundai Solaris: во время движения она не справилась с управлением своего авто и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
– Травмы получила 42-летняя водитель Hyundai. Ей назначено стационарное лечение, – уточнили в УГИБДД по Кузбассу.
Сопутствующих нарушений у автоледи не оказалось.
Загрузка комментариев