Автоледи из Кузбасса попала под суд за тяжелые травмы пешехода

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Автолюбительница из Ленинска-Кузнецкого попала на скамью подсудимых из-за ДТП, в котором серьезный перелом получила женщина.

По данным следствия, автоледи за рулем Volkswagen Touareg ехала на высокой скорости и на "зебре" не успела притормозить, чтобы пропустить пешехода. Как результат, пересекавшая улицу 53-летняя женщина попала под колеса иномарки и получила сложный перелом руки.

- Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, проведенной в рамках предварительного следствия, причиненные пешеходу телесные повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью, - сообщили в областном ГУ МВД.

Спровоцировавшей ДТП 27-летней горожанке было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", которая предусматривает лишение свободы до двух лет.


В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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