Автоледи бросила свою иномарку посреди газона в Кемерове

Житель кузбасской столицы возмутился поступком автоледи, которая бросила свою иномарку на газоне посреди улицы. Автор поста во "ВКонтакте" указал, что видео было снято на пересечении ул. Патриотов с ул. Ю. Двужильного.

– Подъехала, припарковалась эта женщина. Я ей сделал замечание, чтобы убрала автомобиль, а она мне сказала, что плевать хотела на мои замечания, что ей негде парковаться и недостаточно места, – уточнил интернет-пользователь.

Он также добавил, что владелица иномарки в навыках хамкой парковки не одинока, поскольку неподалеку от ее "царского" места автомобилисты также бросили свои машины не по правилам.