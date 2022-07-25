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Автоледи бросила свою иномарку посреди газона в Кемерове

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Кемеровчанин пожаловался на наглых водителей, паркующих свою машины в местах, предназначенных для пешеходов.

Житель кузбасской столицы возмутился поступком автоледи, которая бросила свою иномарку на газоне посреди улицы. Автор поста во "ВКонтакте" указал, что видео было снято на пересечении ул. Патриотов с ул. Ю. Двужильного.

Подъехала, припарковалась эта женщина. Я ей сделал замечание, чтобы убрала автомобиль, а она мне сказала, что плевать хотела на мои замечания, что ей негде парковаться и недостаточно места, – уточнил интернет-пользователь.

Он также добавил, что владелица иномарки в навыках хамкой парковки не одинока, поскольку неподалеку от ее "царского" места автомобилисты также бросили свои машины не по правилам.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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