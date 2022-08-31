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Автохамы вынудили пешеходов в Кемерове уйти с "зебры"

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Кемеровчане оказались возмущены поведением автохамов, которые остановились на пешеходном переходе и заставили других участников движения обходить свои машины.

В Сети кемеровчане пожаловались сразу на нескольких автохамов, что заехали на пешеходные переходы и вынудили людей обходить свои машины стороной. Так, один из нарушителей остановился на "зебре" у ресторана по пр. Ленина, 59а. При этом номера водителя рассказчице показались "блатными".

Хотела сегодня перейти Соборную возле Променада (я инвалид).Не смогла. Пришлось ждать следующий зеленый, сказала автор снимков.

Аналогичный случай произошел у городского цирка, где водитель легковушки заехал на белые полосы в момент, когда для пеших граждан загорелся разрешающий сигнал.


В ГИБДД Кемерова журналисту AVOKADO сказали, что по ч. 3 ст 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки или же парковки транспортного средства положено наказание в виде административного штрафа, сумма которого составляет 1 000 рублей.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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