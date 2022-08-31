В Сети кемеровчане пожаловались сразу на нескольких автохамов, что заехали на пешеходные переходы и вынудили людей обходить свои машины стороной. Так, один из нарушителей остановился на "зебре" у ресторана по пр. Ленина, 59а. При этом номера водителя рассказчице показались "блатными".

– Хотела сегодня перейти Соборную возле Променада (я инвалид).Не смогла. Пришлось ждать следующий зеленый, – сказала автор снимков.

Аналогичный случай произошел у городского цирка, где водитель легковушки заехал на белые полосы в момент, когда для пеших граждан загорелся разрешающий сигнал.

В ГИБДД Кемерова журналисту AVOKADO сказали, что по ч. 3 ст 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки или же парковки транспортного средства положено наказание в виде административного штрафа, сумма которого составляет 1 000 рублей.