По словам интернет-пользователя, автохама ему удалось запечатлеть во дворе на Марковцева, 16а в Ленинском районе областного центра.

– Картина: места дофига, но я на туареге. В следующий раз подъеду и дерну тросом с тротуара, – пригрозил автомобилисту горожанин.

Судя по опубликованному кадру, водитель кроссовера Volkswagen Touareg припарковал машину не на проезжей части, а частично бросил ее на тротуаре, из-за чего у пешеходов возникли сложности при передвижении по территории двора.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что иномарка "запрыгнула" на тротуар в кузбасском городе.